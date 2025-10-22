ВІЙНА В Україні Екс-поліцейському, який за 10 тис доларів обіцяв працевлаштувати заради бронювання, повідомлено про підозру

2025-10-22 10:29

Повідомлено про підозру колишньому патрульному поліцейському, який за 10 000 доларів обіцяв працевлаштувати киянина до військового інституту заради бронювання, інформує міська прокуратура.

За даними слідства, 31-річному колишньому співробітнику управління патрульної поліції повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за допомогу у працевлаштуванні військовозобов’язаного до одного з військових вищих навчальних закладів.

Підозрюваний обіцяв знайомому за гроші влаштувати його на роботу до одного з військових інститутів та стверджував, що там його забронюють. Свої послуги чоловік оцінив у 10 000 доларів та пояснював, що як колишній правоохоронець має потрібні знайомства.

Затримали зловмисника під час отримання всієї суми грошей.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.