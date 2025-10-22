ВІЙНА В Україні Екс-поліцейському, який за 10 тис доларів обіцяв працевлаштувати заради бронювання, повідомлено про підозру

2025-10-22 10:29

Повідомлено про підозру колишньому патрульному поліцейському, який за 10 000 доларів обіцяв працевлаштувати киянина до військового інституту заради бронювання, інформує міська прокуратура.

За даними слідства, 31-річному колишньому співробітнику управління патрульної поліції повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за допомогу у працевлаштуванні військовозобов’язаного до одного з військових вищих навчальних закладів.

Підозрюваний обіцяв знайомому за гроші влаштувати його на роботу до одного з військових інститутів та стверджував, що там його забронюють. Свої послуги чоловік оцінив у 10 000 доларів та пояснював, що як колишній правоохоронець має потрібні знайомства.

Затримали зловмисника під час отримання всієї суми грошей.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Україні дозволять на 45 днів бронювати працівників, які порушили правила військового обліку

2025-10-11 11:33

В Україні можуть знову змінити правила бронювання військовозобов’язаних

2025-07-02 16:47

Яким релігійним організаціям в Україні надали право бронювати від мобілізації - умови та нюанси

2025-06-11 14:46

Економічне бронювання від мобілізації буде приносити до бюджету 200 млрд гривень на рік

2024-04-08 10:27

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

У більшості регіонів України сьогодні тривають аварійні відключення електроенергії

2025-10-22 16:47

Удар по Києву: Кількість поранених зросла до 22 людей, з яких четверо дітей

2025-10-22 12:30

Екс-поліцейському, який за 10 тис доларів обіцяв працевлаштувати заради бронювання, повідомлено про підозру

2025-10-22 10:29

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні до 3 лютого 2026 року

2025-10-21 13:35
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

У більшості регіонів України сьогодні тривають аварійні відключення електроенергії 2025-10-22 16:47
Удар по Києву: Кількість поранених зросла до 22 людей, з яких четверо дітей 2025-10-22 12:30
Екс-поліцейському, який за 10 тис доларів обіцяв працевлаштувати заради бронювання, повідомлено про підозру 2025-10-22 10:29
Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні до 3 лютого 2026 року 2025-10-21 13:35