Екс-поліцейському, який за 10 тис доларів обіцяв працевлаштувати заради бронювання, повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру колишньому патрульному поліцейському, який за 10 000 доларів обіцяв працевлаштувати киянина до військового інституту заради бронювання, інформує міська прокуратура.
За даними слідства, 31-річному колишньому співробітнику управління патрульної поліції повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за допомогу у працевлаштуванні військовозобов’язаного до одного з військових вищих навчальних закладів.
Підозрюваний обіцяв знайомому за гроші влаштувати його на роботу до одного з військових інститутів та стверджував, що там його забронюють. Свої послуги чоловік оцінив у 10 000 доларів та пояснював, що як колишній правоохоронець має потрібні знайомства.
Затримали зловмисника під час отримання всієї суми грошей.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.