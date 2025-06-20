ВІЙНА В Україні У Сумській області автомобільні шляхи накривають антидроновими сітками

2025-06-20 13:30

У Сумській області продовжують укривати автомобільні шляхи антидроновими сітками. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров в Telegram.

"Продовжуємо укривати дороги антидроновими сітками. Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак", - написав він.

Григоров зазначив, що такі укриття ускладнюють аеророзвідку та захищають від дронів росіян. "Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики", - додав він.

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