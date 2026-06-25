ВІЙНА В Україні В ЗСУ спростували фейк про нібито "захоплення" ворогом села Іволжанське Сумської області

2026-06-25 08:24

Угруповання військ Курськ повідомило, що інформація про нібито "захоплення" російськими загарбниками села Іволжанське Сумської області не відповідає дійсності.

Зазначається, що населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України і розташований у глибокому тилу українських позицій. Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає.

Військові наголошують, що повідомлення про бої за участю 71-ї бригади є "черговою маніпуляцією російських штабних фантазерів, які навмання беруть назви українських підрозділів і вписують їх на карту, малюючи стрілочки своїх "наступів".

"Очевидно, втомившись отримувати на горіхи у власному прикордонні, російські генерали посувають лінію фронту єдиним доступним їм способом - клавіатурою. Тому поки противник долає кілометри в уяві ворожих офіцерів, єдина територія, яку вони справді надійно контролюють, це їхня власна стрічка новин", - йдеться у повідомленні.

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