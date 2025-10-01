ВІЙНА В Україні Військовослужбовця засудили до семи років позбавлення волі за смертельну ДТП

2025-10-01 11:28

На Сумщині військовослужбовця засудили до семи років позбавлення волі за смертельну ДТП у стані сп’яніння та залишення потерпілих у небезпеці, інформує Офіс Генпрокурора.

Його визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої за ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України.

Так, у січні 2024 року на Сумщині військовослужбовець, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та наїхав на двох пішоходів, які стояли біля узбіччя дороги.

Від отриманих травм одна жінка загинула на місці події, інша зазнала численних тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Як зазначається, обвинувачений не зупинився і не надав допомогу потерпілим. Він покинув місце події.

Військовослужбовцю призначили сім років позбавлення волі, з позбавленням права керування транспортними засобами на п’ять років.

Окрім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих, стягнув на їхню користь відшкодування витрат на лікування та поховання, а також компенсацію моральної шкоди.