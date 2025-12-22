ВІЙНА В Україні В ЗСУ підтвердили депортацію цивільних росіянами в Сумській області

2025-12-22 13:32

Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області на кордоні з росією та вивезли звідти понад 50 цивільних. Про це повідомив офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій в коментарі УП.

За його словами, внаслідок наступу противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського - там тепер тривають стабілізаційні дії

Рівночасно з цими подіями, після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію рф. Більшість з них - чоловіки й жінки старшого віку. Зокрема, одній з місцевих жительок - 89 років.

Майже всі вони раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України, наголосив Лиховій.

Правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних. ЗСУ розцінюють це як порушення Женевської конвенції.

Військові також закликають жителів прикордонних територій евакуюватися.

Сумська влада організувала евакуаційних процес - вже евакуйовано понад 30 тисяч осіб, а ще майже 5700 людей (з них 38 дітей) не погодились, додав офіцер.