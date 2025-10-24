ВІЙНА В Україні Укрзалізниця призупинила рух потягів на Сумському напрямку через загрозу повітряного удару

2025-10-24 10:27

На Сумському напрямку через загрозу повітряного удару ускладнений рух низки потягів. У Дніпропетровській та Харківській областях через відсутність напруги можливі зміни маршрутів у приміських рейсах. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



"Ситуація на Сумському напрямку: через загрозу повітряного удару рух низки потягів ускладнений. Унаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження", - йдеться у повідомленні.

На окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі.



До поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів №144 Рахів - Суми та №787 Терещенська - Київ. Час затримки буде повідомлено додатково.



Приміський поїзд №6888 Суми - Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація.



Внесені зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми - Тростянець-Смородине (замість Ворожба - Тростянець-Смородине).



У регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками.



На Дніпропетровщині та Харківщині через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години.