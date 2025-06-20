ВІЙНА В Україні ФОП викрав понад 35 млн, які були призначені для закупівлі техніки та обладнання для ЗСУ

2025-06-20 11:32

Працівники Державного бюро розслідувань затримали підприємця з Луганської області, який привласнив кошти, призначені для закупівлі техніки та обладнання для потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони. Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та ДБР.

У 2023-2024 роках за результатами спрощених закупівель підприємець уклав низку договорів з трьома військовими частинами та однією сільською радою. Загальна сума контрактів - понад 35 млн гривень. Предметом договорів були квадрокоптери, прилади нічного бачення та інші товари спеціального призначення.

Отримавши кошти на рахунки свого ФОП, зловмисник почав виводити їх через фіктивні підприємства. Гроші перераховувалися нібито за придбання товарів, які фактично не виготовлялися і не закуповувалися, оскільки контрагенти не мали ані власного виробництва, ані офіційного доступу до імпорту відповідної продукції.

У результаті обладнання поставлено не було, а підприємець незаконно заволодів понад 35 млн гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у привласненні майна в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах та у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.