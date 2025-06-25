ВІЙНА В Україні На озброєння ЗСУ прийнято новий броньований безпілотний комплекс DODGER

2025-06-25 11:28

До арсеналу Сил оборони України долучився новий безпілотний наземний комплекс DODGER, розроблений з урахуванням бойового досвіду, броньований та здатний перевозити до 250 кг вантажу. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

"Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс DODGER", - мовиться у повідомленні.

Виготовлений українськими зброярами з урахуванням бойового досвіду наших воїнів, наземний робот є багатофункціональним.

Спритник, саме так перекладається назва DODGER, може використовуватись як для вирішення широкого спектру логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення – мінування визначених ділянок місцевості.

Зауважується, що попри компактні розміри та невисокий силует, DODGER може доставляти чверть тони корисного навантаження.

Крім того, наземний робот має бронезахист корпусу від куль та уламків.