ВІЙНА В Україні ДБР затримало військового, який намагався втекти за кордон і пропонував прикордонникам хабар у 2,5 тис

2025-06-25 14:46

ДБР затримало військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для військових, що самовільно залишили частини. За переправлення через Дністер на човні він запропонував прикордоннику хабар у 2,5 тисячі доларів. Про це інформує пресслужба ДБР.

Так, у квітні 2025 року фігурант вирішив утекти за кордон та звернувся до посадовця прикордонної служби з пропозицією надати інформацію про графіки чергувань нарядів і посприяти йому у переправленні через річку Дністер на гумовому човні.

За "допомогу" він запропонував 2,5 тис. доларів.

У разі вдалої втечі обіцяв привести ще клієнтів - військових, які перебувають у СЗЧ.

Втім, прикордонник повідомив про це правоохоронців, військовослужбовця затримали під час передачі коштів.

Йому повідомили підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за ч. 3 ст. 369 КК України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 302 тис гривень.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.