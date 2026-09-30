Світ На кордоні Латвії з рашистами пошкодили нову систему спостереження

2026-09-30 08:22

У Латвії пошкодили нову систему спостереження на кордоні з рашистами та Білоруссю, — повідомляє прикордонна служба країни.

На східному кордоні навмисно перерізали кабелі, пошкодили розподільні шафи, камери та інше обладнання системи.

У Прикордонній службі заявили, що це було цілеспрямоване пошкодження, метою якого було перешкодити контролю кордону та затримати запуск системи.

Латвійська сторона пов’язує інцидент із провокаціями, які, за її оцінкою, можуть бути пов’язані з режимами сусідніх країн.

subscriber subscriber

Еще по теме

Латвія буде спільно з Україною виробляти бойові дрони неподалік кордонів з рф та білоруссю

2026-07-09 09:33

На Київщині викрито адвокатську схему незаконного переправлення ухилянтів закордон

2026-05-25 09:33

Латвія передасть Україні повноцінну потужну теплову електростанцію - потрібно лише зібрати

2026-02-25 16:45

Латвія значно скорочує підтримку українських біженців - ПОВНИЙ ПЕРЛІК ЗМІН

2025-12-06 16:47

Еще новости в разделе "Світ"

У Пентагоні стався витік даних майже 3 млн людей

2026-09-30 11:35

На кордоні Латвії з рашистами пошкодили нову систему спостереження

2026-09-30 08:22

НАТО вперше оприлюднило вимоги щодо готовності цивільного населення до війни

2026-09-29 16:19

Пентагон оновив дані про втрати під час конфлікту з Іраном

2026-09-28 09:28
Все статьи раздела "Світ"

Світ

У Пентагоні стався витік даних майже 3 млн людей 2026-09-30 11:35
На кордоні Латвії з рашистами пошкодили нову систему спостереження 2026-09-30 08:22
НАТО вперше оприлюднило вимоги щодо готовності цивільного населення до війни 2026-09-29 16:19
Пентагон оновив дані про втрати під час конфлікту з Іраном 2026-09-28 09:28