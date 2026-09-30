Світ На кордоні Латвії з рашистами пошкодили нову систему спостереження

2026-09-30 08:22

У Латвії пошкодили нову систему спостереження на кордоні з рашистами та Білоруссю, — повідомляє прикордонна служба країни.

На східному кордоні навмисно перерізали кабелі, пошкодили розподільні шафи, камери та інше обладнання системи.

У Прикордонній службі заявили, що це було цілеспрямоване пошкодження, метою якого було перешкодити контролю кордону та затримати запуск системи.

Латвійська сторона пов’язує інцидент із провокаціями, які, за її оцінкою, можуть бути пов’язані з режимами сусідніх країн.