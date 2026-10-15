Світ Естонія перекидує свою ключову бойову бригаду до кордону з рашистами

2026-10-15 08:26

Естонія передислоковує ключову бойову бригаду ближче до кордону з росією та переходить до нової стратегії "активної оборони". Про це естонські посадовці розповіли Financial Times.

Першу естонську бригаду, яка нині базується в Тапі, планують постійно перевести до Йихві - приблизно за 50 кілометрів від російського кордону. Там уже будують нові об’єкти для розміщення військових. Ще одну базу споруджують у Нарві - вона буде розрахована на 1 000 військовослужбовців.

"Ми маємо починати з кордону і перемагати вже в перших боях", - заявив командир Першої естонської бригади полковник Тармо Кундла.

За словами естонських військових та розвідки, найближчими роками росія навряд чи розпочне повномасштабну війну проти НАТО. Водночас у Таллінні вважають, що Москва готується до можливого майбутнього конфлікту. Саме тому країна, яка не має власних військово-повітряних сил, вирішила змінити підхід до оборони.

"Критичний період для вирішення цього питання для всіх нас у країнах Балтії припадає на найближчі один-чотири роки", - заявив представник військової розвідки Естонії.

Таллінн також посилює далекобійні можливості. За останній рік країна уклала контракти на дев’ять американських HIMARS, балістичні ракети M57 із дальністю до 300 км і дев’ять південнокорейських реактивних систем Chunmoo з аналогічною дальністю. Від естонського кордону до Санкт-Петербурга - близько 260 км.

Раніше Естонія розраховувала на мобілізацію та тактику виснаження російських військ до прибуття підкріплення НАТО. Однак після спостережень за війною в Україні військові вирішили, що такий підхід може не спрацювати.

Тепер країна планує захищати територію з перших годин можливого вторгнення та завдавати ударів далеко за лінією фронту. "Ми маємо вибудувати наші лінії вже сьогодні. Це оборона на висунутих позиціях", - наголосив Кундла.

Особливе занепокоєння естонської розвідки викликає Нарва - переважно російськомовне прикордонне місто. У Таллінні не виключають, що обмежена операція проти такого населеного пункту могла б стати для Росії способом перевірити рішучість НАТО та спробувати розколоти Альянс.