Курйози Ілон Маск розкритикував податковий план Трампа та називав його "абсолютно божевільним"

2025-06-30 13:32

Американський мільярдер Ілон Маск різко розкритикував податковий план президента США Дональда Трампа та називав його "абсолютно божевільним і деструктивним". Про це повідомляє The Guardian.

Запропоновані зміни він назвав "абсурдними", "руйнівними" та "повністю божевільними".

"Останній законопроєкт Сенату знищить мільйони робочих місць в Америці і завдасть величезної стратегічної шкоди нашій країні! Він дає подачки галузям минулого, водночас завдаючи серйозної шкоди галузям майбутнього", - написав Маск у соцмережі Х.

За словами мільярдера, ухвалення цього законопроєкту стало б "політичним самогубством для Республіканської партії".

Нагадаємо, публічний конфлікт між Маском і Трампом виник після того, як бізнесмен жорстко розкритикував новий законопроект про скорочення держвидатків. Маск назвав ініціативу "огидною" і передрік неприємні для економіки наслідки.

Бізнесмен заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори президента США. Мільярдер також підтримав ідею оголошення імпічменту Трампу. Крім того, Маск звинуватив Трампа у зв'язках із Джеффрі Епштейном, якого підозрюють у злочинах сексуального характеру, зокрема за участю неповнолітніх.

Незабаром мільярдер зізнався, що шкодує про деякі пости про Трампа. На думку бізнесмена, його слова "зайшли надто далеко".

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