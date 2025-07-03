Політика Вищий антикорсуд на прохання Шмигаля відмовився відсторонювати віцепрем’єра і голову Мінєд Олексія Чернишова

2025-07-03 08:26

Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова від посади, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це стало відомо з трансляції засідання.

Так, під час засідання ​слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий не став задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення Чернишова від посади строком на два місяці.

Це рішення може бути оскаржене в апеляції протягом п'яти днів. Повний текст ухвали оголосять 4 липня.

Як уточнює Центр протидії корупції (ЦПК) під час розгляду клопотання захист надав лист за особистим підписом премʼєр-міністра Дениса Шмигаля щодо негативних наслідків відсторонення Чернишова для уряду.

"Слідчий суддя в такому "доказі" побачив спробу тиску на нього", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 1 липня Чернишов ще не вніс заставу в 120 млн гривень.

Раніше ЗМІ повідомили, що близько місяця тому в Чернишова було проведено обшуки, а він опинивсь у відрядженні за кордоном. Також президент Володимир Зеленський прокоментував відсутність Чернишова. 22 червня віцепрем'єр повернувся в Україну, а наступного дня він прибув у НАБУ. Посадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.