Вищий антикорсуд на прохання Шмигаля відмовився відсторонювати віцепрем’єра і голову Мінєд Олексія Чернишова

Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова від посади, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це стало відомо з трансляції засідання.
Так, під час засідання слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий не став задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення Чернишова від посади строком на два місяці.
Це рішення може бути оскаржене в апеляції протягом п'яти днів. Повний текст ухвали оголосять 4 липня.
Як уточнює Центр протидії корупції (ЦПК) під час розгляду клопотання захист надав лист за особистим підписом премʼєр-міністра Дениса Шмигаля щодо негативних наслідків відсторонення Чернишова для уряду.
"Слідчий суддя в такому "доказі" побачив спробу тиску на нього", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що станом на 1 липня Чернишов ще не вніс заставу в 120 млн гривень.
Раніше ЗМІ повідомили, що близько місяця тому в Чернишова було проведено обшуки, а він опинивсь у відрядженні за кордоном. Також президент Володимир Зеленський прокоментував відсутність Чернишова. 22 червня віцепрем'єр повернувся в Україну, а наступного дня він прибув у НАБУ. Посадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.