Політика НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі Тимошенко про підкуп депутатів

2026-04-09 12:32

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї із фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Ім'я підозрюваної не називають, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться про лідерку партії та фракції Батьківщина Юлію Тимошенко.

Слідство встановило, що в грудні 2025 року, попри викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами, підозрювана почала домовлятися з окремими парламентаріями про систему винагород за лояльні голосування.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування (за чи проти, утримання або ж неучасті). У січні 2026 року керівниці фракції повідомили про підозру.

Нагадаємо, 16 січня суд обрав запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 33 млн гривень застави та процесуальні обов’язки. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. 23 січня за Тимошенко внесли заставу.