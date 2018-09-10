Политика ''Бить буду публично'': Гройсман объявил ''войну'' контрабандистам в Украине

2018-09-11 10:00 231

 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал кампанию против контрабанды, организованную правительством, "прямой войной против серых схем, нечестных предпринимателей и контролеров", а также пообещал "бить публично" тех, кто грабит страну.

Об этом он заявил во время совещания с участием руководителей таможенных подразделений ГФС и представителей деловых ассоциаций в Одессе, передает "Правительственный портал".

"Наша задача сделать Украину сильнее. И либо мы способны работать в этих условиях, или надо делать кадровые ротации и усиления, чтобы обеспечить тенденцию к росту. Друзья, бросайте. Бить буду публично", - сказал Гройсман, имея в виду причастных к преступным схемам.

"Все, кто делает страну беднее, должны на себе почувствовать неотвратимость изменений и нашу принципиальную позицию. Я объявил прямую войну этой контрабанде. И это не вопрос миллиард плюс или миллиард минус. Это вопрос силы страны", - добавил он.

Премьер отметил, что после начала кампании рост ежедневных платежей составил 1,5 млрд грн, и подчеркнул, что эта цифра - еще не предел.

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