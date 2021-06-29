Детали Розвиток українського балету: Приму-балерину Катерину Кухар підтримали в мережі

2021-06-29 13:05

Навіть якщо Ви далекі від балету, про приму-балерину Катерині Кухар напевно чули. Вона - один з членів журі популярного танцювального шоу «Танці з зірками», визнана в усьому світі балерина та популяризатор балету в Україні. Вона перша балерина в історії України, яку неодноразово запрошували як члена журі до Паризької балетної консерваторії на державні іспити, де вона вирішувала долю випускників, майбутніх зірок французького балету. Та не лише в Франції її професійна думка вагома, вона часта гостя на найкращих балетних фестивалях: Німеччина, США, Південна Корея тощо. Їй разом і Олександром Стояновим пропонували відкрити свою школу у Китаї, США, останні навіть дали особливу візу – візу О1, яку дають лише тим людям, в яких США зацікавлені як у професіоналах й які для їхньої країни представляють особливий інтерес.

Але прима-балерина пристала на пропозицію стати керівником Київського державного фахового хореографічного коледжу, який за її керівництва отримав новий шанс для розвитку та вже зараз демонструє чудові результати.

Відомий політолог та кандидат філософських наук Решмеділова Олександра, відмітила: «Раніше це було Київське державне хореографічної училище, але з цього року вони підвищили акредитацію. Юним балеринам поліпшили програму: англійська, філософія, акторська майстерність, грим та інші корисні предмети. Що всебічно їх розвиває».

Своєю чергою інший політичний експерт Богдан Бондаренко звернув увагу, що до навчального закладу перетягнули з Берліну всесвітньо відомого хореографа Олексія Безсмертного, були проведені безкоштовні майстер-класи від Анни-Софії Шеллер (New York city ballet).

В коментарях до публікацій, користувачі мереж активно підтримали Київський державний фаховий хореографічний коледж та Катерину Кухар. Люди пишуть, а серед них є й учні закладу про справжню ситуацію в коледжі, студенти дякують новому керівникові за розпочатий ремонт, на сторінках у соціальних мережах хореографічного коледжу бачимо, що за короткий термін зроблено ремонт в роздягальнях, туалетах, душових кімнатах.