Спорт Зіркового гравця Мілана Рафаела Леау хочуть переманити Манчестер Юнайтед, Фенербахче та Барселона

2026-05-26 08:23

Вінгер Мілана Рафаел Леау може змінити команду цього літа, ним цікавляться одразу три клуби з різних чемпіонатів.

Перший варіант, куди може відправитися гравець, це Манчестер Юнайтед, який давно стежив за португальцем і зараз знову активізувався, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Другий клуб, який хоче бачити 26-річного футболіста у своїй команді, це Фенербахче, однак у цьому трансфері існує проблема. Впевнено говорити про контракт для Леау можна буде лише у тому випадку, якщо Хакан Сафи виграє президентські вибори клубу, які відбудуться 6-7 червня. В іншому випадку, малоймовірно, що Рафаел приєднається до турецької команди.

Третій варіант для вінгера - це перехід у Барселону, яка шукає нових гравців для посилення своєї атаки. Додамо, що за цей сезон у Серії А він провів 28 матчів, забив 9 голів і віддав 3 результативні передачі.

subscriber subscriber

Еще по теме

Манчестер Сіті несподівано відмовився від зіркового бразильця - вінгера Реала Вінісіуса

2025-11-21 14:47

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза відмовився брати участь у матчах національної збірної Італії

2025-11-12 10:31

Артем Довбик відзначився рекордно низькою активністю у матчі Мілан - Рома

2025-11-03 13:32

Манчестер Сіті прагне подовжити контракт з бразильським вінгером Савіньо до 2031 року

2025-09-30 09:25

Еще новости в разделе "Спорт"

Зіркового гравця Мілана Рафаела Леау хочуть переманити Манчестер Юнайтед, Фенербахче та Барселона

2026-05-26 08:23

Команда Ріко Верховена вже наполягає на другому поєдинку проти Усика

2026-05-25 14:46

Жозе Моурінью хоче бачити у Реалі Гаррі Кейна - зіркового гравця мюнхенської Баварії

2026-05-25 10:28

Манчестер Сіті ризикує втратити ще одного зі своїх ключових виконавців

2026-05-22 12:28
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Зіркового гравця Мілана Рафаела Леау хочуть переманити Манчестер Юнайтед, Фенербахче та Барселона 2026-05-26 08:23
Команда Ріко Верховена вже наполягає на другому поєдинку проти Усика 2026-05-25 14:46
Жозе Моурінью хоче бачити у Реалі Гаррі Кейна - зіркового гравця мюнхенської Баварії 2026-05-25 10:28
Манчестер Сіті ризикує втратити ще одного зі своїх ключових виконавців 2026-05-22 12:28