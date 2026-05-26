Спорт Зіркового гравця Мілана Рафаела Леау хочуть переманити Манчестер Юнайтед, Фенербахче та Барселона

2026-05-26 08:23

Вінгер Мілана Рафаел Леау може змінити команду цього літа, ним цікавляться одразу три клуби з різних чемпіонатів.

Перший варіант, куди може відправитися гравець, це Манчестер Юнайтед, який давно стежив за португальцем і зараз знову активізувався, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Другий клуб, який хоче бачити 26-річного футболіста у своїй команді, це Фенербахче, однак у цьому трансфері існує проблема. Впевнено говорити про контракт для Леау можна буде лише у тому випадку, якщо Хакан Сафи виграє президентські вибори клубу, які відбудуться 6-7 червня. В іншому випадку, малоймовірно, що Рафаел приєднається до турецької команди.

Третій варіант для вінгера - це перехід у Барселону, яка шукає нових гравців для посилення своєї атаки. Додамо, що за цей сезон у Серії А він провів 28 матчів, забив 9 голів і віддав 3 результативні передачі.