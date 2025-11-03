Спорт Артем Довбик відзначився рекордно низькою активністю у матчі Мілан - Рома

2025-11-03 13:32

Минулого вікенду відбувся матч 10-го туру італійського чемпіонату: Мілан зустрічався з Ромою. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь "россонері".

Артем Довбик вийшов на поле на 77-й хвилині. За цей час український нападник лише один раз торкнувся м’яча і зробив одну точну передачу у штрафний майданчик суперника.

Статистичні ресурси WhoScored і Sofascore оцінили виступ українця у 6.1 та 6.5 балів відповідно.

Наступним опонентом Роми стане Рейнджерс у рамках Ліги Європи. Матч відбудеться 6 листопада.