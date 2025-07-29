Спорт Аллегрі пояснив своє рішення повернутися на тренерський місток Мілану через 15 років

2025-07-29 14:45

Головний тренер Мілана Массиміліано Аллегрі розповів про своє рішення повернутися до команди через 15 років.

Фахівець зазначив, що у нього є велика любов до цього клубу.

"Ми хочемо повернутися до Ліги чемпіонів. Клуб типу Мілана повинен грати в цьому турнірі. Відпочинок пішов мені на користь, але я давно хотів знову тренувати.

Я обрав Мілан, тому що люблю цю команду і не міг сказати ні. Щасливий бути тут після 15 років", - наводить слова тренера Ніколо Скіра.

Минулого сезону Мілан посів восьме місце в таблиці Серії А і залишився без єврокубків.

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Спорт

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