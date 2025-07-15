Життя У Кривому Розі чоловік викруткою та газовим балончиком відбивався від працівників ТЦК - поліція відкрила вогонь бойовими

2025-07-15 16:38

У Кривому Розі чоловік під час перевірки військово-облікових документів напав на поліцейського та співробітника ТЦК. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужби Державного бюро розслідувань у Полтаві та поліції Кривого Рогу.

Під час перевірки стало відомо, що 51-річний чоловік перебуває у розшуку за ухилення від проходження військової служби. Зловмисник розпилив сльозогінний газ, а потім напав з викруткою на поліцейського та представника ТЦК. Після нападу він почав тікати. Правоохоронці отримали тілесні ушкодження внаслідок нападу.

"З метою затримання особи правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю, внаслідок чого втікач отримав поранення, його госпіталізували", - повідомив речник ДБР Олександр Білка.

Наразі слідчі ДБР з’ясовують усі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження. Чоловіку загрожує покарання за насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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