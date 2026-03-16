ВІЙНА В Україні У Запоріжжі патрульний поліцейський застрелив військового у СЗЧ

2026-03-16 14:43

У Запоріжжі сталася стрілянина між поліцейськими і військовослужбовцями у СЗЧ (самовільне залишення військової частини). Один військовий загинув, повідомила Нацполіція в понеділок, 16 березня.

Вказано, що сьогодні екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка в Хортицькому районі міста та спробу грабежу. На місці патрульні виявили заявника, який вказав на двох осіб, імовірно, причетних до злочину.

"Під час встановлення обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги правоохоронців зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Крім того, підозрюваний почав скорочувати дистанцію… Поліцейський… застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли", – йдеться у повідомленні.

Після цього один із правопорушників втік. А інший чоловік намагався застосувати проти патрульних газовий балончик та чинив фізичний опір. В результаті його затримали.

Згодом неподалік поліцейські виявили другого нападника мертвим. Він виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також знаходиться у статусі СЗЧ.

"Призначено службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї. Усі обставини події встановлюються", – додали в Нацполіції.

