ВІЙНА В Україні На Одещині викрили злочинне угруповання, яке переправляло ухилянтів за кордон

2026-03-19 14:45

Поліцейські Одещини у співпраці з молдовськими колегами викрили транснаціональне злочинне угруповання у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України

Зловмисники організовували маршрути поза пунктами пропуску до невизнаного Придністров’я, Молдови, Угорщини та Білорусі.

Клієнти, самостійно прибували до прикордонних населених пунктів, звідки їх перевозили до кордону. Далі вони за вказівками пішки пересувалися на територію Придністров’я та інших держав, де їх зустрічали й переміщували до міста Кишинів або до країн ЄС.

Вартість таких «послуг» становила від 2 тис. до 10 тис. дол.

Організатором виявився 48-р громадянин України, який мешкав в Одесі та наразі перебуває за кордоном. До складу угруповання він залучив кількох громадян Молдови. Встановлено кілька десятків перевізників.

З кінця 2023 р. задокументували 33 факти незаконного переплавлення українців за кордон.

 Трьом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Еще по теме

СБУ затримала в Одесі прикордонника, який коригував ворожі ракетно-дронові удари по місту

2026-03-18 11:31

Вибивали неіснуючі борги: на Одещині засуджено злочинне угруповання

2026-03-12 12:27

Укрзалізниця повідомила про обмеження руху поїздів одразу у чотирьох областях

2026-02-10 16:45

Італія надасть Україні безвідсотковий кредит у 30 млн євро для зведення нового орпусу дитячої лікарні на Одещині

2025-12-10 11:35

В Україні анонсували оперативне впровадження ШІ в усі військові технології та процеси

2026-03-19 16:44

На Одещині викрили злочинне угруповання, яке переправляло ухилянтів за кордон

2026-03-19 14:45

Дніпро та Дніпропетровська область: графіки відключень світла на 19 березня

2026-03-19 12:27

Київська область: графік стабілізаційних відключень електроенергії на 19 березня

2026-03-19 11:34
