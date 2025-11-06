Економіка Керівництво Укрзалізниці запросило з бюджету ще 16 млрд грн, аби компенсувати збитки

2025-11-06 08:26

У січні-вересні поточного року чисті збитки Укрзалізниці склали 7,2 млрд гривень. Про це сказав заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чистий збиток за дев’ять місяців – 7,195 мрлд грн, збитки пасажирки в минулому році – 18 млрд грн. Так чи інакше не уникнути індексації вантажних тарифів, але треба це робити поступово, для того, щоб не було шоків в промисловості, в два етапи", – заявив він з трибуни Верховної Ради.

За словами Лещенка, Укрзалізниця у 2021-2025 роках втратила 49% вантажних перевезень і більше не може субсидіювати за їх рахунок збиткові пасажирські перевезення. Тому компанія пропонує збільшити вантажні тарифи на 41,5% наступного року в два етапи та просить про бюджетну підтримку.

"Нам треба хоча б індексувати до темпу роста (цін) виробників. Це може дати 22,5 млрд грн, якщо ми зробимо це наступного року з 1 січня та 1 липня – на 27,5% та 11%", – зазначив Лещенко.

Він пояснив, що ситуації з вантажними перевезеннями навряд чи покращиться, бо цього року втрачена практично вся вугільна галузь Донеччини, й остання шахта – Білозірська – вже також зупинена.

"Гірничо-збагачувальні комбінати зупиняються через війну… Також в цьому році було 800 атак на інфраструктуру залізниці із пошкодженням 3 тис. об’єктів… Щоб компенсувати збитки потрібна допомога платників податків України", – наголосив він.

Лещенко розповів, що обговорюється 16 млрд грн бюджетної допомоги 2026 року, аби компенсувати збитки пасажирки, і компанія дуже вдячна, що є готовність підтримати це рішенням уряду.