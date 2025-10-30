ВІЙНА В Україні Міноборони виділило додаткові 1,9 млрд грн для закупівлі безпілотників для ЗСУ

2025-10-30 13:35

Міністерство оборони виділило додаткові 1,9 млрд грн для закупівлі безпілотників та іншої техніки через DOT-ChainDefence. Про це 30 жовтня повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, до маркетплейсу долучаються ще 50 бригад Збройних Сил України - тепер через систему працюють уже 180 підрозділів.

"За три місяці через DOT-Chain Defence до війська поставлено майже 100 000 дронів на суму 3,74 млрд грн. Середній термін постачання техніки "з наявності" - лише 10 днів.DOT-Chain Defence - це зручна та прозора система, де підрозділи самі обирають потрібні засоби, а Агенція оборонних закупівель бере на себе бюрократію. Кілька кліків - і дрони в дорозі до фронту", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, у липні Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України почала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна вартість двох тендерів - понад 3.3 млрд грн.