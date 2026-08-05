ВІЙНА В Україні Новий міністр оборони Євгеній Хмара озвучив три пріоритети для армії

2026-08-05 08:22

Три пріоритети заради України визначив в.о. міністра оборони Євгеній Хмара перед українськими послами:

1. Фінансування оборони — кошти на озброєння та розвиток технологічних спроможностей.

2. Захист неба — Україні вже зараз потрібні перехоплювачі для боротьби з балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними «Шахедами».

3. Асиметричні рішення — необхідно системно зменшувати потенціал росії вести війну, адже Україна не може відповідати на кожен удар таким самим ударом.

«Від воїнів, командирів та послів ми чекаємо ініціативи. Кожне рішення партнерів — це більше зброї для фронту і більше збережених життів», — наголосив Хмара.

Нагадаємо, Євгеній Леонідович Хмара обійняв посаду виконувача обов'язків Міністра оборони України 20 липня 2026 року. Наразі він керує оборонним відомством, до цього очолював Центр спеціальних операцій «А» (Альфа) СБУ та був т.в.о. голови СБУ.

В 2022 році саме Хмара керував спецоперацією з визволення острова Зміїний. Має звання генерал-майора (отримане у червні 2024 року). Є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького та нагороджений відзнакою «Хрест бойових заслуг».