Життя На Київщині викрито низку фактів протиправної діяльності місцевої влади - завдано майже 50 мільйонів збитків

2025-10-13 10:27

На Київщині викрито низку фактів протиправної діяльності у сфері місцевого самоврядування, використання бюджетних коштів та охорони довкілля. Державі завдано понад 49 мільйонів збитків. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що слідство встановлює факти неподання в декларації відомостей про майно членів сім’ї та значні витрати. Розбіжність - понад 3 млн грн.

Колишньому голові сільради повідомлено про підозру у підробленні рішень щодо передачі у приватну власність 18 ділянок (понад 32 га). Збитки громаді - понад 1,9 млн грн.

Депутату та трьом посадовцям селищної ВА інкримінують незаконне нарахування компенсації за "зруйнований" будинок, демонтований ще до повномасштабного вторгнення. Збитки державі - понад 2,9 млн грн.

Міському голові Вишгорода та керівнику підрядної структури повідомлено про підозру. Два епізоди: завищена закупівля техніки та оплата невиконаних робіт з днопоглиблення. Орієнтовні збитки - понад 6,6 млн грн.

Колишньому заступнику Ірпінського міського голови інкримінують схему з переоформленням земельної ділянки та будівлі бойлерної, які згодом перетворили на офіс і перепродали на підставних осіб. Орієнтовні збитки громаді - понад 300 тис. грн.

Також повідомляється, що посадовець транспортного підрозділу та підлеглі вносили неправдиві дані у подорожні листи, списуючи пальне за неіснуючими маршрутами. Збитки - майже 100 тис. грн.

Порушення під час ремонтних робіт підприємцями:

• Капремонт дороги у Бориспільському районі: невідповідність робіт проекту, потребують перероблення. Збитки - понад 3,8 млн грн.

• Ремонт покрівлі у Бучанському районі: використання неякісних матеріалів. Збитки - близько 370 тис. грн.

• Ремонт харчоблоку в закладі освіти Броварського району: акти з недостовірними обсягами. Збитки - понад 570 тис. грн.

Крім того, керівник фермерського господарства самовільно зайняв 1,38 га. Збитки державі - понад 4,6 млн грн.

Також виявлено порушення при закупівлях - невідповідне взуття для військових. Постачальник поставив утеплені черевики, що не відповідали ДСТУ та техспецифікації. Збитки громаді - 944 тис. грн.

А в закладі освіти посадовець отримав понад 70 тис. грн за «сприяння» у видачі посвідчень тракториста-машиніста поза процедурою.

Також посадові особи приватного підприємства підозрюються у заволодінні понад 20,5 млн грн, виділених на модульні укриття у закладах освіти громади.

Крім того, виявлено незаконний вилов риби в зоні відчуження. Задокументовано вилов забороненими знаряддями понад 400 особин різних видів та спробу вивезення без дозиметричного контролю. Збитки довкіллю - понад 3 млн грн.

Також викрито групу, яка за винагороду організовувала незаконний виїзд чоловіків призовного віку до сусідньої держави поза пунктами пропуску. Задокументовано отримання 2 тис. доларів США.