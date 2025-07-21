Світ Дональд Трамп публічно закликав Сенат США не йти на літні канікули

2025-07-21 11:33

Президент США Дональд Трамп закликає Сенат не йти на літні канікули та затвердити запропоновані ним кандидатури посадовців. Про це він написав у Truth Social.

Він звернувся до лідера більшості в Сенаті республіканця Джона Туна.

"Сподіваюся, що дуже талановитий Джон Тун, який здобув численні перемоги за останні два тижні, а насправді за останні шість місяців, скасує серпневі канікули (і довгі вихідні), щоб затвердити моїх неймовірних номінантів", - написав Трамп.

Як зазначається, сенатори мають затвердити шістьох номінантів, яких висунув Трамп. Але у серпні у сенаторів заплановані канікули.

Серед ключових кандидатів, яких мають затвердити - юрист із Міністерства юстиції Еміль Бов на посаду судді федерального апеляційного суду та колишня ведуча телеканалу Fox News Джанін Пірро на посаду головного федерального прокурора в окрузі Вашингтона.