Політика Вступив у силу закон, який обмежує повноваження НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

2025-07-23 13:34

Вступив у силу закон, що обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Документ опублікований у парламентському виданні Голос України 22 липня. Він набуває чинності в день, наступний за публікацією, у середу, 23 липня.

Як повідомлялося, у вівторок Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, який має назву Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану. Цей документ обмежив незалежність НАБУ та САП і зробив їх залежними від рішень генерального прокурора.

В той же день прийнятий закон підписали спікер парламенту Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський. Це відбувалося на тлі акцій протесту у Києві та інших містах України. Люди вимагали ветувати закон, який розкритикувала Єврокомісія.

Тим часом Зеленський пояснив позбавлення НАБУ та САП незалежності необхідністю позбавити їх від "російських впливів". Про це він сказав у своєму зверненні у ніч проти 23 липня.