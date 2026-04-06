Економіка В Україні викрито масштабну корупційну схему заволодіння зерном на сотні мільйонів

2026-04-06 09:30

Викрито масштабну корупційну схему заволодіння зерном АТ Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ). Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

"До складу організованої злочинної групи входили колишні топпосадовці держкорпорації та представники іноземної компанії", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з компанією-нерезидентом чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи.

"Усупереч умовам договорів, які передбачали 100% оплату товару до моменту переходу права власності, оригінали коносаментів на вантаж опинилися в компанії-покупця. Це дозволило безперешкодно розвантажити судна та розпоряджатися зерном, яке не було оплачене", – розповіли в НАБУ.

Зазначається, що, аби приховати цей факт і створити хибне враження контролю над майном, у ДПЗКУ залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками.

"Унаслідок таких дій державна корпорація втратила майже 106 тис. тонн зерна вартістю 776 млн грн", – наголосили в бюро.

Відомо, що кошти, отримані від продажу викраденого зерна, організатори схеми легалізували шляхом постійного переміщення між банками для змішування з легальними доходами, а також через придбання сировини та майна для підконтрольних підприємств.

Про підозру повідомили:

ексголові правління АТ ДПЗКУ;

колишньому директору департаменту трейдингу АТ ДПЗКУ;

директору та кінцевому бенефіціарному власнику компанії-нерезидента;

довіреній особі представника компанії-нерезидента;

співучасникові злочину.

Відкрито кримінальне провадження за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України).