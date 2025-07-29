Політика Лідери Таїланду та Камбоджі після дзвінків Трампа одразу домовилися про повне припинення бойових дій

2025-07-29 13:35

Лідери Таїланду та Камбоджі домовилися про припинення бойових дій. Про це повідомляє Bloomberg. Вказано, що виконувач обов'язків прем'єра Таїланду Пхумтам Вечаячай і прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет провели переговори в понеділок у Малайзії, організовані главою уряду цієї країни Анваром Ібрагімом. Він сприяв діалогу як голова Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), а США та Китай направили своїх представників.

"І Камбоджа, і Таїланд досягли спільного розуміння. Це життєво важливий перший крок до деескалації та відновлення миру та безпеки", – заявив Анвар після переговорів.

У спільній заяві, опублікованій після переговорів, три країни заявили, що їхнім міністрам закордонних справ та міністрам оборони "доручено розробити детальний механізм впровадження, перевірки та звітності про припинення вогню. Цей механізм слугуватиме основою для сталого миру та підзвітності".

Агентство зазначає, що ці переговори стали першим офіційним діалогом Таїланду і Камбоджі з моменту нових зіткнень, що спалахнули 24 липня. Загинуло щонайменше 36 людей, а понад 150 тис. цивільних були евакуйовані по обидва боки 800-кілометрового кордону.

Напруженість різко загострилася у вихідні, коли з'явилися повідомлення про сильний артилерійський обстріл та авіаудари, а також про те, що обидві сторони звинувачували одна одну в атаках на цивільні об'єкти.

26 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Камбоджа та Таїланд хочуть припинити бойові дії. Американський лідер натякнув, що спрацювала його телефонна дипломатія.