Спорт Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма має шанси залишитися в клубі й поборотися за місце в основі

2025-08-02 14:36

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма все ще може залишитися в клубі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Попри те, що контракт італійця спливає наступного року, а перемовини щодо продовження поки не зрушили з мертвої точки, варіант із його відходом уже не виглядає таким однозначним.

Парижани нещодавно підписали Люка Шевальє, якого розглядали як наступника Доннарумми. Та в оточенні Джіджі вважають, що воротар має всі шанси залишитися в команді й поборотися за місце в основі - аналогічно до ситуації з Кейлором Навасом кілька років тому.

Що цікаво, чутки про інтерес з боку клубів АПЛ поки не знайшли підтвердження.