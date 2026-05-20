Спорт ПСЖ може залишитися без свого ключового вінгера Усмана Дембеле у фіналі Ліги чемпіонів

2026-05-20 08:25

Напередодні відбувся матч між ПСЖ та ФК Париж, у якому столичні клуби розійшлися з рахунком 2:1 на користь команди під керівництвом Антуана Комбуаре.

Окрім неприємної поразки, ПСЖ втратив свого ключового гравця: Усман Дембеле отримав травму.

Повідомляється, що француз розпочав гру у стартовому складі, але був замінений на 27-й хвилині. Він повідомив тренеру про те, що відчуває м’язовий дискомфорт, пише RMC Sport.

Проте вінгер зазначив, що не відчув ознак розриву м’яза. Також варто згадати, що 30 травня ПСЖ зустрінеться з Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів.