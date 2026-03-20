На Київщині розкрито схему ухилення від мобілізації через фейкові посади наукових співробітників

2026-03-20 14:42

На Київщині припинили діяльність групи осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів у одному з державних університетів Києва, повідомляє ДБР.

До оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу.

Зазначається, що учасники групи підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та оформлювали їх на посади наукових співробітників університету. Формально вони входили до творчого колективу, який нібито працював над проєктом зі створення безпілотних літальних апаратів.

Насправді жодних досліджень ці люди не проводили. Серед "науковців" були агроном, стоматолог, працівник СТО та інші особи, які не мали жодного відношення до наукової діяльності.

Лише за пів року учасники схеми допомогли уникнути мобілізації щонайменше 14 особам. Вартість таких послуг становила від 1,5 до 4 тис. доларів США з людини.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні коштами університету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.