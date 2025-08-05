ВІЙНА В Україні Повернутися до місць постійного проживання планують лише 7% внутрішньо переміщених українців

2025-08-05 16:38

Повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих шести місяців планують лише 7% внутрішньо переміщених осіб, а середній вік цієї групи становить 57 років. Про це йдеться у національному звіті "Опитування щодо стану захисту в Україні" внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і тих, хто повертається з переміщення, який підготувало представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) разом з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, передає Міністерство соцполітики, сімʼї та єдності.

За даними опитування, 55% респондентів не переживали розлуки з близькими, а 38% респондентів перебувають у вимушеній розлуці з близькими. Основними причинами є переміщення всередині країни (62%) та за кордон (15%).

Крім того, 84% орендарів або тих, хто живе в родичів чи місцях тимчасового проживання, вважають свої житлові права достатньо гарантованими, а реальний ризик виселення відчувають лише близько 2% опитаних.

Як повідомляється, понад чверть ВПО (28%) забезпечують себе заробітком. Залежність від державної соціальної допомоги, включаючи пенсії, є високою - 63% респондентів, тоді як 10% респондентів покладаються на соціальні послуги від держави.

Серед іншого, 69% опитаних відзначають негативний вплив ситуації на психічне здоров’я, а кожен дванадцятий (8%) вже відчуває, що "не може впоратися" з повсякденним стресом, а 55% респондентів не відчувають себе в безпеці через війну.

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