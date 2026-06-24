ВІЙНА В Україні Дослідження показали значне збільшення кількості українських біженців, які не планують повертатися

2026-06-24 08:26

Згідно з дослідженням Gradus, зростає частка українських біженців, які не планують повертатися в Україну навіть після завершення війни — з 13% до 31%.

Основні результати опитування:

  •  53% українських мігрантів у країнах ЄС хочуть повернутися додому (торік — 68%)
  •  Лише 4% планують повернення вже цього року, ще 11% — протягом наступного року
  •  9% готові повернутися в перший місяць після завершення війни
  •  Головні причини залишатися за кордоном — безпека (86%) та кращий рівень життя (77%)
  •  53% побоюються негативного ставлення до тих, хто виїхав під час війни (торік — 30%)

 Дані відображають довгострокові зміни в настроях українців за кордоном.

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2026-06-24 08:26
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - рівень споживання та наслідки обстрілів 2026-06-24 13:35
Новий спрощений механізм повернення бійців з СЗЧ вже приніс перші реальні результати 2026-06-24 12:32
Розкрито схему викрадення бюджетних коштів, виділених на гуманітарне розмінування 2026-06-24 10:34
Дослідження показали значне збільшення кількості українських біженців, які не планують повертатися 2026-06-24 08:26