ВІЙНА В Україні Дослідження показали значне збільшення кількості українських біженців, які не планують повертатися

2026-06-24 08:26

Згідно з дослідженням Gradus, зростає частка українських біженців, які не планують повертатися в Україну навіть після завершення війни — з 13% до 31%.

Основні результати опитування:

53% українських мігрантів у країнах ЄС хочуть повернутися додому (торік — 68%)

Лише 4% планують повернення вже цього року, ще 11% — протягом наступного року

9% готові повернутися в перший місяць після завершення війни

Головні причини залишатися за кордоном — безпека (86%) та кращий рівень життя (77%)

53% побоюються негативного ставлення до тих, хто виїхав під час війни (торік — 30%)

Дані відображають довгострокові зміни в настроях українців за кордоном.