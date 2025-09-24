Життя До урядової програми Доступні ліки включено 85 нових медичних препаратів - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2025-09-24 12:30

Міністерство охорони здоров’я оновило реєстр лікарських засобів і медичних виробів, які входять до урядової програми Доступні ліки. Перелік доповнили 85 новими препаратами, повідомила пресслужба відомства.

До Доступних ліків додали препарати для лікування хвороб щитоподібної залози, глаукоми, дитячих недуг та інших захворювань (серцево-судинних та цереброваскулярних хвороб, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, цукрового діабету, для розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона, а також для метаболічних і аутоімунних захворювань).

Також додано лікарські засоби для вагітних та породіль.

У коментарі для УП. Життя у МОЗ розповіли, що додали 85 нових препаратів, зокрема:

для лікування глаукоми – Ланотан, Латасопт, Монопрост, Норматин, Тимолол-Дарниця, Офтимол;

для лікування дитячих захворювань – Азитер, Трикасайд, Флоксимед, Ципрофарм;

фолієва кислота для вагітних та породіль;

для лікування аутоімунних, метаболічних та запальних захворювань – Алопуринол-КВ;

для лікування психічних та поведінкових розладів – Есциталопрам-Тева, Есциталопрам-Асіно, Квентіакс, Рисперидон-Тева, Продеп та Тегретол;

для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань та профілактики інфарктів й інсультів – Аритміл, Аміокордин, Аміостеді, Вератард 180, Індапамід-Teba SR, Індапамід-Астрафарм, Індопрес, Іпамід, Коріол, Тромболік-Кардіо, Клопідогрель, Лоріста, Допегіт, Нітрогранулонг, Кардак, Діорен, Торасемід-Дарниця, Торасимід-Тева, Торсид, Торасемід-Сандоз, Торасемід, Торарен, Торікард, Торсид, Тригрим, Уратор, Трифас 10;

для лікування хвороби Паркінсона – НАКОМ;

для лікування ендокринних хвороб – Сінторікс;

для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів – Сальбутамол-Інтелі;

для лікування цукрового діабету – Метформін" та "Сіофор XR 1000.

Станом на 10 вересня до програми Доступні ліки входять 705 найменувань, зокрема:



