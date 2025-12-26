Політика Португалія виділяє Україні 50 млн євро на закупівлю зброї у США

2025-12-26 16:46

Міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з португальським колегою Нуну Мелу подякував за готовність Лісабона виділити 50 млн євро на механізм PURL, який забезпечує закупівлю зброї у США для України. Про це голова Міноборони України повідомив у соцмережі Х.

Український урядовець подякував португальському колезі за візит в Україну та за готовність Португалії зробити внесок у розмірі 50 млн євро до механізму PURL.

За його словами, Португалія буде спрямовувати 25 млн євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції.

Також міністри обговорили критичні потреби оборони України для захисту людей та критичної інфраструктури.