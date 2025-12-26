Політика Португалія виділяє Україні 50 млн євро на закупівлю зброї у США

2025-12-26 16:46

Міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з португальським колегою Нуну Мелу подякував за готовність Лісабона виділити 50 млн євро на механізм PURL, який забезпечує закупівлю зброї у США для України. Про це голова Міноборони України повідомив у соцмережі Х.

Український урядовець подякував португальському колезі за візит в Україну та за готовність Португалії зробити внесок у розмірі 50 млн євро до механізму PURL.

За його словами, Португалія буде спрямовувати 25 млн євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції.

Також міністри обговорили критичні потреби оборони України для захисту людей та критичної інфраструктури.

subscriber subscriber

Еще по теме

Скандальний прем’єр Угорщини Орбан різко змінив риторику щодо війни в Україні

2025-12-22 12:35

Уряд Німеччини виділив Україні додаткову допомогу в розмірі 70 млн євро

2025-12-20 08:25

Норвегія профінансує новий пакет військової допомоги для України на суму майже 270 млн євро

2025-12-19 16:46

Втрати окупантів у війні проти України стрімко зростають - оновлені дані Генштабу

2025-12-18 16:48

Еще новости в разделе "Політика"

Португалія виділяє Україні 50 млн євро на закупівлю зброї у США

2025-12-26 16:46

Прем'єр Угорщини заявив про велику ймовірність війни в Європі у 2026 році

2025-12-26 13:32

Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни"

2025-12-26 12:35

США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню - 11,1 мільярда доларів

2025-12-25 16:48
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Португалія виділяє Україні 50 млн євро на закупівлю зброї у США 2025-12-26 16:46
Прем'єр Угорщини заявив про велику ймовірність війни в Європі у 2026 році 2025-12-26 13:32
Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни" 2025-12-26 12:35
США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню - 11,1 мільярда доларів 2025-12-25 16:48