Спорт Фабіо Вордлі вважає, що Усик має більш привабливі варіанти для наступного бою, ніж зустріч з Вайлдером

2025-12-27 14:40

Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі висловив свою точку зору на можливий поєдинок між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком і колишнім чемпіоном Деонтеєм Вайлдером.

Британець вважає, що в українця були більш привабливі варіанти для наступного бою.

"Я не думаю, що хтось у боксі очікував такого. Я не думаю, що хтось говорив, що хотів би побачити бій Усик - Вайлдер.

Цими словами я нічого не відбираю у Вайлдера. Я просто вважаю, що є інші бої, які ми хотіли побачити більше", - наводить слова Вордлі The Ring.

Раніше Деонтей Вайлдер у жартівливій формі попросив Олександра Усика поквапитися з узгодженням бою.

