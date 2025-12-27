Політика Що буде з Донбасом, окупованими частинами Херсонщини та Запоріжжя в разі укладання «Мирного плану»

2025-12-27 12:36

Доля Донбасу, частини Херсонщини та Запоріжжя в разі укладання «Мирного плану» буде наступною — Le Monde публікує більш розгорнуту версію, що розкриває болюче питання для всіх українців

• У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях лінія дислокації військ на дату цієї угоди де-факто визнається лінією зіткнення.

• Ми, як сторони, фактично підтверджуємо, що це лінія зіткнення, на якій ми зараз перебуваємо.

• Збереться робоча група для визначення передислокації сил, необхідних для припинення конфлікту, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.

• Після створення аналогічної бази для пересування військ вздовж лінії зіткнення будуть розгорнуті міжнародні сили для забезпечення дотримання цієї угоди. У разі ухвалення рішення про створення такої зони буде потрібне спеціальне схвалення українського парламенту або проведення референдуму.

• Для набуття чинності цією угодою рф має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

• Сторони погоджуються поважати правила, гарантії та зобов’язання Женевських конвенцій 1949 року та їх Додаткових протоколів, які повною мірою застосовуються на території, включаючи загальновизнані права людини.

