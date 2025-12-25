ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки погодинних відключень світла на 25 грудня

2025-12-25 10:30

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 06:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

