Політика Китай виступив проти затримання США іноземних суден поблизу берегів Венесуели

2025-12-25 12:37

Китай виступає проти довільного затримання США іноземних суден поблизу берегів Венесуели і вважає такі дії порушенням міжнародного права. Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Укрінформ.



"Дії американської сторони стосовно довільного затримання суден інших країн серйозно порушують міжнародне право", - сказав він на брифінгу.



Пекін виступає проти санкцій, застосованих одними країнами проти інших, оскільки такі санкції не мають під собою міжнародно-правової основи та не схвалені Радою Безпеки ООН, наголосив МЗС КНР.



"Подібні кроки порушують цілі й принципи Статуту ООН і є посяганням на суверенітет та безпеку інших держав. Китайська сторона висловлює підтримку праву Венесуели на самостійний розвиток та нормальне міжнародне співробітництво", - заявив Лінь Цзянь.