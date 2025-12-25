Політика Китай виступив проти затримання США іноземних суден поблизу берегів Венесуели

2025-12-25 12:37

Китай виступає проти довільного затримання США іноземних суден поблизу берегів Венесуели і вважає такі дії порушенням міжнародного права. Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Укрінформ.

"Дії американської сторони стосовно довільного затримання суден інших країн серйозно порушують міжнародне право", - сказав він на брифінгу.

Пекін виступає проти санкцій, застосованих одними країнами проти інших, оскільки такі санкції не мають під собою міжнародно-правової основи та не схвалені Радою Безпеки ООН, наголосив МЗС КНР.

"Подібні кроки порушують цілі й принципи Статуту ООН і є посяганням на суверенітет та безпеку інших держав. Китайська сторона висловлює підтримку праву Венесуели на самостійний розвиток та нормальне міжнародне співробітництво", - заявив Лінь Цзянь.

США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню - 11,1 мільярда доларів

2025-12-25 16:48

Дональд Трамп заявив, що є надія на якнайшвидше припинення війни в Україні - сторони виснажені

2025-12-24 13:33

Зеленський відреагував на ідею Макрона відновити прямий діалог з путіним

2025-12-22 16:44
