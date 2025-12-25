Політика США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню - 11,1 мільярда доларів

2025-12-25 16:48

Сполучені Штати затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню на суму 11,1 мільярда доларів. Про рішення, яке стало наймасштабнішим за всю історію в контексті підтримки оборонного потенціалу острова, повідомило агентство Reuters.



Це вже другий за каденції президента Дональда Трампа великий акт постачання зброї Тайваню, ухвалений на тлі посилення військового та дипломатичного тиску з боку Китаю. У межах пакету передбачено постачання восьми різновидів озброєнь, зокрема реактивних систем залпового вогню HIMARS, гаубиць, протитанкових ракет Javelin, баражуючих дронів Altius, а також запасних частин для іншої військової техніки. Наразі угода перебуває на стадії офіційного повідомлення Конгресу США, який має право внести зміни або заблокувати продаж.



Пентагон стверджує, що ці поставки відповідають національним, економічним і безпековим інтересам Сполучених Штатів. Вони матимуть вирішальне значення для модернізації тайванських збройних сил та підтримки їхнього стабільного оборонного потенціалу.



Американська підтримка Тайваню спрямована на розвиток асиметричної моделі війни, заснованої на використанні мобільних і відносно недорогих, але ефективних систем ураження, як-от дрони чи ракетні платформи. Представниця адміністрації президента Тайваню Карен Куо подякувала США за допомогу, підкресливши готовність країни продовжувати реформи оборони та зміцнювати мир через силу.



Раніше президент Тайваню Лай Чін-де оголосив про додатковий оборонний бюджет у розмірі 40 мільярдів доларів на період 2026–2033 років. Політик наголосив на важливості безкомпромісного підходу в питаннях національної безпеки.



У свою чергу Вашингтон зазначає, що продаж зброї Тайваню залишається одним із ключових джерел напруженості у відносинах із Китаєм. Острів, який Пекін вважає своєю територією, наполягає на власній незалежності, тоді як США, навіть без формальних дипломатичних контактів із Тайванем, залишаються його головним партнером у сфері озброєння та законодавчо зобов’язані підтримувати його оборонну здатність.