ВІЙНА В Україні У більшості регіонів України сьогодні тривають аварійні відключення електроенергії

2025-10-22 16:47

В Україні тривають аварійні відключення електроенергії через масовану російську рактено-дронову атаку. Вони охопили більшість областей, повідомило Укренерго у середу, 22 жовтня.

"Через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру – на ранок у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення. Через пошкоджене ворогом обладнання – найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене устаткування в роботу.

Через наслідки попередніх російських обстрілів – сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Разом з тим споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні зранку воно було на 1,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

"Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, сьогодні упродовж доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами", – просять енергетики.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Україні запровадили аварійні відключення внаслідок масованої ракетно-дронової атаки росіян.