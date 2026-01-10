Економіка Китай удвічі скоротив постачання нових авто на росію

2026-01-10 13:33

Постачання автомобілів із Китаю до росії у січні-листопаді становили $8,1 млрд. Через підвищення утилізаційного збору на рф, вони скоротилися вдвічі. Про це повідомляє TMT з посиланням на підрахунки Інститут Гайдара на основі даних митного управління КНР.

Загалом за 11 місяців Китай експортував 6,34 млн автомобілів - на 19% більше, ніж роком раніше. Зростання відбувається за всіма напрямками, за винятком росії: у листопаді туди було поставлено на 48% менше автомобілів, ніж рік тому.

Загальний експорт Китаю до росії скоротився на 11,8% - до $91,7 млрд у січні-листопаді, частка російського ринку знизилася до 2,7% (-0,5 в. п.), однак автомобілі показали найгірший результат. Постачання інших категорій "машин і обладнання" скоротилися менш суттєво - на 10,9%. Аналітики пов’язують провал у постачаннях автомобілів із підвищенням утилізаційного збору. З листопада 2024 року для більшості легкових автомобілів він зріс у 1,7-2,8 раза.

Як передбачається, тенденція збережеться. У 2026 році ринок рф постане перед помітним падінням продажів нових легкових автомобілів порівняно з осінню 2025 року - зі 120-140 тис. автомобілів на місяць до 80-90 тис., насамперед через чергове підвищення утилізаційного збору. З урахуванням цього, а також підвищення ПДВ із 20% до 22%, можна очікувати зростання цін на 10%.

У результаті частка китайських марок автомобілів у продажах знижується. У 2023 році вона перевищувала 60%, цього листопада впала до 44,7%, тоді як роком раніше становила майже 55%.

Окрім того, китайські автоконцерни вивели з російського ринку кілька своїх моделей, складання яких було налагоджене на росії. Наприклад, Geely припинила продажі імпортованого седана Emgard: тепер продається його аналог S50 від білоруського автозаводу Belgee. Марка Skywell, яка з 2022 року продавала на росії електромобілі та гібриди, цього року вирішила піти з ринку. Однією з причин аналітики називають підвищення утилізаційного збору на автомобілі з електродвигуном.