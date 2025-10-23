ВІЙНА В Україні Сьогодні графіки відключень електроенергії діють у 12 областях України

2025-10-23 16:46

У четвер графіки відключень електроенергії діють у 12 областях України. Про це повідомило Укренерго 23 жовтня.

"Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у 12 регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", – йдеться у повідомленні.

Водночас росіяни продовжують завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Внаслідок чергових ударів – на ранок є знеструмлені споживачі на Харківщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.

Разом з тим споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 23 жовтня, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час попереднього дня – у середу.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії наразі зберігається. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами до 23:00", – просять енергетики.

