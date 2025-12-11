ВІЙНА В Україні Дрони СБУ атакували та зупинили роботу однієї з найбільших нафтовових платформ ворога у Каспійському морі

2025-12-11 14:41

Безпілотні літальні апарати СБУ зупинили роботу нафтовидобувної платформи у Каспійському морі. Таким чином це перший випадок, коли Україна уразила об’єкт рф, пов’язаний із видобутком нафти в цьому регіоні. Про це повідомили джерелав СБУ в коментарі РБК-Україна.

Далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії Лукойл-Нижневолжскнефть.

Джерела зазначають, що було зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

"СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію.

"Бавовна" в Каспійському морі - це чергове нагадування РФ, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не були", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Родовище ім. Філановського - одне з найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію.