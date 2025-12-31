Політика Розкрито ключові вимоги рашистів до будь-якої майбутньої мирної угоди з Україною

2025-12-31 14:40

Заяви кремля свідчать про те, що цілі росії у війні проти України виходять далеко за межі захоплення окремих територій. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому щоденному звіті.

Московія наполягає не тільки на територіальних поступках, а й на виконанні ширших вимог до України, НАТО та Заходу загалом.

Зокрема, росія прагне змін у безпековій архітектурі Європи та обмеження впливу НАТО, що виходить за рамки суто українського питання, зазначають аналітики ISW.

"Останні заяви кремля суперечать кільком позиціям, які Трамп представив як основу для закінчення війни. кремль неодноразово відхиляв гарантії безпеки для України, запропоновані Європою. Представники кремля також закликали включити до будь-якої майбутньої мирної угоди вимоги росії про припинення розширення НАТО та відведення його кордонів", - ідеться в повідомленні.

В Інституті вивчення війни зазначають, що будь-яка мирна угода, яка не бере до уваги ширших вимог кремля, не задовольнить росію.

Отже, такий формат домовленостей навряд чи приведе до тривалого миру або до нормалізації відносин між росією та Європою чи США, резюмують аналітики.

Як відомо, зустріч президентів Трампа і Зеленського відбулася 28 грудня в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Лідери провели переговори щодо мирного плану, який вже узгоджено на значну частину.