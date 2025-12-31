ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки погодинних відключень світла на 31 грудня

2025-12-31 11:35

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 - 23:00
1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 - 20:30
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 - 24:00
4.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 - 24:00
5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
5.2: 00:00 – 04:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 - 24:00
6.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 – 24:00

 

 

 

