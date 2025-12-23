ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оприлюднено оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-12-23 16:46

На фронті протягом минулої доби відбулося 205 бойових зіткнень, майже 60 атак російських загарбників Сили оборони спинили на Покровському напрямку, ще понад 30 разів ворог атакував Костянтинівський напрямок. Про це 23 грудня повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Крім того, ворог здійснив 136 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі, Колодязного.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Піщаного, Загризового та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп'янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки.

На Слов'янському напрямку, у районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка та у бік Берестка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Перше Травня, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших оборонців у районі Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого.

На Оріхівському напрямку противник 10 разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук'янівського, Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Сили оборони України за минулу добу вбили та поранили 1 420 російських окупантів.