ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-01-26 16:44

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та чотири інші важливі об’єкти російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 26 січня.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили одну атаку росіян, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби та здійснив 80 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького. На Куп’янському напрямку відбулось сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку росіяни провели 12 атак. Намагалися вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне. На Слов’янському напрямку захисники зупинили дві спроби окупантів просунутись вперед в районі Платонівки та у бік Ямполя.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Оріхово-Василівка та у бік Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 41 штурмову дію росіян поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник здійснив сім атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів - у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого та Прилук.

На Оріхівському напрямку захисники відбили дві атаки противника у районах Плавнів та Степового. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

subscriber subscriber

Еще по теме

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-01-05 14:43

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оприлюднено оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-12-23 16:46

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-12-11 16:48

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-12-09 14:40

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-01-26 16:44

Українські військові дрони знову прицільно уразили нафтопереробний завод рашистів

2026-01-26 13:35

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив непублічні переговори з Дональдом Трампом щодо Гренландії

2026-01-26 12:29

Одещина: графіки стабілізаційних відключень на 26 січня

2026-01-26 11:33
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ 2026-01-26 16:44
Українські військові дрони знову прицільно уразили нафтопереробний завод рашистів 2026-01-26 13:35
Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив непублічні переговори з Дональдом Трампом щодо Гренландії 2026-01-26 12:29
Одещина: графіки стабілізаційних відключень на 26 січня 2026-01-26 11:33