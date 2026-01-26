ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-01-26 16:44

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та чотири інші важливі об’єкти російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 26 січня.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили одну атаку росіян, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби та здійснив 80 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького. На Куп’янському напрямку відбулось сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.



На Лиманському напрямку росіяни провели 12 атак. Намагалися вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне. На Слов’янському напрямку захисники зупинили дві спроби окупантів просунутись вперед в районі Платонівки та у бік Ямполя.



На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Оріхово-Василівка та у бік Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки.



На Покровському напрямку захисники зупинили 41 штурмову дію росіян поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.



На Олександрівському напрямку противник здійснив сім атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів - у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого та Прилук.



На Оріхівському напрямку захисники відбили дві атаки противника у районах Плавнів та Степового. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.